"Прилет" в Запорожье: есть раненые, повреждены дома (фото)

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

В результате атаки по Запорожью утром 15 февраля было попадание в инфраструктурный объект, повреждены многоквартирные дома и есть раненые.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Во время утренней атаки по Запорожью обстрелу подвергся инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

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Кроме того, были повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли).

На местах работают соответствующие службы.

"Если ваш дом получил повреждения, сообщайте на 15-80 (со стационарных) или с мобильных (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80", — отметил Куртев.

Последствия атаки по Запорожью 15 февраля/Фото: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Последствия атаки по Запорожью 15 февраля/Фото: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Напомним, под утро 15 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Запорожье, на Полтавщине, Днепропетровщине, Хмельнитчине. Есть попадания, разрушения и раненые.

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