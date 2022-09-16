Прилетело четыре мины: россияне снова обстреляли одну из громад Сумской области

Утром 16 сентября российские оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь была тихой, но в 6 утра по территории Краснопольской громады прилетело 4 мины со стороны России. Без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам и защитницам", — написал он.

Следует отметить, что враг почти ежедневно атакует приграничные районы Украины.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 205-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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