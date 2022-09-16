Прилетело четыре мины: россияне снова обстреляли одну из громад Сумской области

Враг вел огонь с территории РФ.
Утром 16 сентября российские оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь была тихой, но в 6 утра по территории Краснопольской громады прилетело 4 мины со стороны России. Без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам и защитницам", — написал он.
Следует отметить, что враг почти ежедневно атакует приграничные районы Украины.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 205-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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