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"Прилетело на головы": Арестович рассказал подробности обстрела базы "Вагнера" в Попасной

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"Прилетело на головы": Арестович рассказал подробности обстрела базы "Вагнера" в Попасной

Фото: УНИАН

Российский военный корреспондент "засветил" базу ППК "Вагнера" в Попасной.

Это заметили ВСУ и ударили по сооружению. Удалось ликвидировать несколько десятков боевиков, приехавших убивать украинцев.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Один из российских военных корреспондентов зажег номер дома и получил "премию имени Коца", который тоже так любит "светить". А потом "вагнеровцам" на головы прилетело. Сложно сказать, сколько там погибло, но несколько десятков есть. Пригожин приехал "морально" "Поддержать оккупантов, а это значит, что у них проблемы с моральным духом", — сказал Арестович.

Напомним, Гайдай заявил, что погибли более 100 "вагнеровцев", в том числе и заместители Пригожина.

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