"Прилетело" не хуже Москвы: ВСУ "поджарили" два огромных НПЗ Кремля — детали от Генштаба

Удары дронами по объектам в России / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и нефтеперекачивающую станцию «Ярославль-3» в России. На предприятии «Лукойл» вспыхнул пожар. Масштабы разрушений и ущерб врага пока уточняются.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны Украины 18 мая нанесли удар по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», расположенному в городе Кстово Нижегородской области РФ. На территории предприятия вспыхнул пожар. Информация о масштабах повреждений пока уточняется.

НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его производственные мощности позволяют перерабатывать около 17 млн т нефти ежегодно. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, которое, в частности, используется для обеспечения российских оккупационных войск.

Кроме того, 19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3», расположенная вблизи населенного пункта Семибратово в Ярославской области РФ.

Сейчас продолжается уточнение объемов нанесенного ущерба.

Напомним, Силы обороны Украины эффективно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру, добравшись после портов и заводов в Туапсе, Перми и Рязани до объектов под Москвой. В частности, на нефтеперекачивающей станции «Солнечногорская» уничтожено четыре гигантских резервуара РВС-5000. Такая рекордная эффективность ударов, вызывающая масштабные пожары, обусловлена использованием новых мощных боевых частей на дронах FP-1.

Успешные удары дронов по Московскому региону показали, что у России больше нет полностью безопасных территорий, а Кремль не способен защитить даже собственную столицу с ее мощнейшей системой ПВО. По словам политолога Александра Черненко, СБУ навязывает врагу невыгодную модель войны, заставляя растягивать противовоздушную оборону и истощать ресурсы. Кроме стратегического удара по имиджу РФ, атаки на НПЗ и предприятия ВПК разрушают военную логистику, подрывают доходы российского бюджета и нарушают производство критически важной микроэлектроники.

