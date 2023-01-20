Прилетело у детского сада: от ракетного удара РФ по Краматорску погиб один человек

В результате ракетного удара россиян по Краматорску 20 января погиб человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Было три удара нанесены исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом детский сад, одна из школ и частное учреждение, профилакторий. Также частично повреждены рядом расположенные многоквартирные дома. Сейчас есть подтверждение об одном погибшем лице", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что дети и воспитатели из пострадавшего детского сада были ранее перемещены в другие города и таким образом были предотвращены более ужасные последствия.

Напомним, что сегодня, 20 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Одна из трех ракет, выпущенных оккупантами по Краматорску, упала возле детского сада.

9 января ракета россиян попала в проезжую часть и автомобиль с людьми в Краматорске. Тогда два человека, которые находились в автомобиле, погибли.

Следует также отметить, что Россия ежедневно обстреливает населенные пункты в Донецкой области и убивает мирных людей.

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