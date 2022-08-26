"Прилетело" в химтехникум: российские оккупанты снова обстреляли Славянск

Российские оккупанты утром 26 августа снова атаковали Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

"Пятница, 26 августа. В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются. Сегодня "прилетело" в химтехникум. К счастью, обошлось без жертв", — написал он и призвал людей эвакуироваться.

Следует отметить, что утро 25 августа в городе также началось с вражеских обстрелов. Под огнем оказались многоэтажки на ул. Дарвина.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 184-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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