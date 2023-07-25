"Прилетов будет больше": какая цель Генштаба ВСУ в атаках по врагу в Крыму

Крым – важный логистический хаб врага, так что "прилетов" там будет больше, о чем раньше жителей полуострова предупреждал Зеленский.

Активизация Сил обороны Украины на Крымском направлении свидетельствует – Генштаб ВСУ четко понимает, что на полуострове сосредоточено много военных ресурсов оккупантов, и российскую армию следует изолировать от этих ресурсов.

Об этом экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал в интервью изданию Obozrevatel.

Так, Селезнев обратил внимание на системность "бавовны" в оккупированном Крыму.

Что известно о последних атаках по врагу в Крыму

"За последнюю неделю на Крым было несколько атак: горели склады в районе Старокрымского полигона, в Веселом, на аэродроме "Октябрьское". Многие эксперты говорят о том, что этот аэродром не используется по назначению, но там не об авиации — в последнее время россияне складировали там огромное количество техники, развернули склады из боеприпасами. Именно они и горели", – объяснил эксперт.

Он также заявил о минимум двух "прилетах" в поселке Раздольное. Было попадание в воинскую часть врага. По второму "прилету" якобы отработала российская ПВО, поэтому в центре поселка были разрушения.

Цель атак по оккупантам в Крыму

Селезнев объяснил – активизация украинских войск именно в Крымском направлении свидетельствует о четком понимании Генштабом, что Крым является важным логистическим хабом врага. На полуострове сосредоточено огромное количество военных ресурсов российской армии.

"Чтобы изолировать российскую армию от этих ресурсов, наши операторы дронов, наши летчики, запускающие Storm Shadow и их аналоги, работают над тем, чтобы враг почувствовал всю нашу ярость, которая трансформируется в дроновые, ракетные атаки на вражеские военные объекты", — рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ.

Он также обратил внимание, что россияне воюют с мирными жителями и культовыми постройками, как это произошло в Одессе с атакой по православному храму. В то же время, украинские дроны работают исключительно по военным объектам оккупантов.

Зеленский предупреждал крымчан о "прилетах"

"Напомню, около двух месяцев назад президент Зеленский, обращаясь к крымчанам, сказал: держитесь подальше от вражеских военных объектов, поскольку это смертельно опасно, по ним будут "прилеты". "Прилеты" есть. Чем дальше, тем их будет больше", — убежден Селезнев.

Напомним, российские оккупационные "власти" Крыма заявили утром 24 июля о ночной атаке 11 дронами на полуостров и "прилете" по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

Днем серия взрывов раздалась в районе военного аэродрома возле села Веселое Джанкойского района.

В тот же день военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что в Крыму ведется плановая работа по уничтожению объектов российских войск, в том числе складов с боеприпасами. Эксперт подчеркнул, что это необходимая предпосылка для освобождения Крыма.

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