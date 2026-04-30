"Прилеты" по автобусам, убитые люди, руины вместо квартир: РФ устроила ад в городах Украины (фото, видео)

Сегодня ночью россияне снова терроризировали мирных украинцев. Под массированным ударом находилась Одесса. Также известно об атаках дронами в Сумской области, в Запорожской и Херсонской областях. От ударов пострадали Днепр, Чернигов, Никополь и Николаев с областью.

Рассказываем все об атаках врага и их последствиях.

Атака на Днепр: что известно

Около 11:00 30 апреля враг атаковал Днепр. Разгорелся сильный пожар. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительным данным, известно об одном погибшем и одном раненом человеке. Загорелись магазин и машины рядом.

Атака на Чернигов сегодня

Сегодня, 30 апреля, в Чернигове прогремели взрывы. Российские беспилотники атакуют город. Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«Город находится под атакой врага. Один БпЛА попал в админздание в городе. Предварительно пострадали два человека», — сказал Брижинский.

Одесса под массированным ударом: место «прилета» и слова очевидцев

Сегодня под массированным ударом оказалась Одесса. В городе разгорелись пожары, враг вызвал сильные разрушения. Беспилотники нанесли удары по жилым кварталам и гражданским объектам. В городе известно о большом количестве пострадавших.

Больше всего повреждений в Приморском районе: разрушилась многоэтажка и пятиэтажный жилой дом. По состоянию на утро было известно по меньшей мере о 20 пострадавших. Среди пострадавших есть 17-летний парень и 70-летний пенсионер.

Фото: Сергей Лысак/Одесская ОВА / © Facebook / Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак/Одесская ОВА / © Facebook / Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак/Одесская ОВА / © Facebook / Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак/Одесская ОВА / © Facebook / Сергей Лысак

Стало известно, что в результате российского удара сильные повреждения получила гостиница. Ее владелец рассказал для Новини. Live больше:

«Буду восстанавливать — шансы всегда есть. Мы ее построили за 5–6 лет, а сейчас понадобится несколько лет, чтобы восстановить этот корпус. Очень сильные повреждения. Повреждены более тысячи квадратных метров», — делится мужчина.

В отель прилетает уже второй раз. Он добавил, что самое главное, что все живы — и работники гостиницы, и соседи. Все прятались в бетонном бомбоубежище. К счастью, в гостинице никого не было.

Спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина поделилась, что ночь была тяжелой: во время массированной атаки горели жилые дома, квартиры в многоэтажках, гостиница, детсад, склады и гаражи. Уничтожено или повреждено более десятка автомобилей и автобусов.

На более чем 10 локациях работали более 200 спасателей.

«Горел детский сад, складские помещения. На местах работали психологи ГСЧС, оказывали психологическую поддержку. К ним обратилось более 30 человек, среди них были и дети», — сообщила Аверина.

Усложняли ликвидацию последствий атаки повторные воздушные тревоги, «Шахеды» летали практически над головой. Было несколько локаций, где спасатели, несмотря на воздушную тревогу, продолжали работать. Также из-за планового отключения воды на локациях пожара гидранты были пустыми.

Очевидцы делятся, что им было страшно из-за большого количества громких взрывов. Российская атака оставила десятки одесситов без крыши над головой. Жительница общежития, поврежденного дроном, поделилась пережитым:

«Разбудила всех соседей, подняла всех на уши, ну и побежала — все — следом. И вот буквально не прошло несколько минут, пока все совпали… Вот, вы знаете, я даже не поняла, где это, ну что это именно наш дом. Что где-то рядом — это понятно. Было очень много взрывов, страшно было. Это просто не передать словами», — рассказала женщина.

Атака на Сумскую область: враг прицельно бьет по гражданским

Российские оккупанты ударили по автобусу с людьми в Сумской области. По предварительным данным, обошлось без жертв. Это произошло сегодня, 30 апреля.

«Это территория, откуда уже долгое время объявлена эвакуация. Часть людей еще остается. Для них организованы довозы», — пишет руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Россияне атаковали БпЛА автобус с гражданскими в Середино-Будской общине. Водителя забрали медики на обследование.

Под прицелом россиян в Сумской области практически все люди, дома, инфраструктура, автомобили. В Сумской ОВА сообщили о последствиях вражеских прилетов за последние сутки.

В течение суток с 29 по 30 апреля 2026 года российские войска совершили более 60 обстрелов 19 общин Сумской области, применяя артиллерию, КАБы и дроны. Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В результате атак БпЛА в Середино-Будской и Николаевской общинах ранений получили двое мужчин (56 и 54 лет). Воздушная тревога в области продолжалась около 18 часов.

Вражеским огнем повреждена гражданская инфраструктура в 16 общинах: разрушены и разбиты частные и многоквартирные дома, админздания, учебные заведения и транспортные средства. Наибольшие разрушения получили жилые секторы в Шосткинской, Шалыгинской и Эсманьской общинах.

Удары по Запорожской области

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров опубликовал последствия российских атак за последние сутки. По его словам, три человека получили ранения в результате вражеских атак.

Россияне атаковали Запорожскую область более 1000 раз. Летело по 39 населенным пунктам области. Враг обстреливал мирных людей из авиации, артиллерии, РСЗО и более 800 беспилотников разной модификации. Наибольшее количество ударов пришлось на прифронтовые общины, в частности Орехов, Гуляйполе и Степногорск.

Массированные обстрелы повлекли за собой значительные разрушения гражданской сети: за сутки зафиксировано 32 сообщения о повреждении частного жилья, транспортных средств и объектов критической инфраструктуры. Под ударами оказались десятки деревень и поселков, по которым враг прицельно выпускал управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе.

В Николаевской области россияне ударили по транспортной инфраструктуре

В течение суток враг атаковал Николаевскую область беспилотниками типа «Shahed» и FPV-дронами, целясь в транспортную и энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

По его словам, произошли отключения электроэнергии в части Николаевского и Баштанского районов, где продолжаются восстановительные работы. Удары дронами зафиксировали также по Очаковской и Куцурубской общинам.

Известно о пяти пострадавших гражданских. В Николаеве 49-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще троим мужчинам в Николаевском районе оказали помощь на месте. Также ранение получил 69-летний житель Куцурубской общины, он отказался от госпитализации.

Никополь под ударом

Россияне не перестают терроризировать Никополь. Город снова оказался под ударом. Более 10 раз враг запускал по Никополю беспилотники.

«Под ударом были Никополь, Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Загорелись АЗС и не эксплуатируемое сооружение. Повреждены частные дома», — пишут в Днепропетровской ОВА.

Обошлось без пострадавших.

В Херсонской области россияне продолжают «сафари» на людей

В Херсонском городском совете сообщили, что россияне атаковали дроном 54-летнего херсонца. Атака произошла в Корабельном районе. Мужчина обратился за помощью медиков — он получил взрывную травму головы и осколочные ранения передней брюшной стенки.

За прошедшие сутки российские войска атаковали три населенных пункта Херсонской общины — Херсон, Зимовник и Приднепровское. Враг применял артиллерию и дроны, в результате чего девять мирных жителей получили ранения.

Зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов, в том числе частные и многоэтажные дома. Также под ударами оказались нежилое сооружение, автозаправочная станция и легковые автомобили.

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в эфире телемарафона рассказал об оперативной ситуации на утро, 30 апреля:

«Ситуация остается сложной». Враг увеличивает интенсивность атак и усиливает террор дронов. Из красных зон происходит постоянная эвакуация. Приоритетной целью врага остаются объекты критической инфраструктуры».

Большинство общин Херсонской области имеют свет и воду. Худшая ситуация в микрорайонах Корабел, Антоновка, Садовое, Камышаны.

