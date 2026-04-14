"Прилеты" по больнице и домам, разбитая дамба и убитые люди: РФ устроила террор в городах Украины (фото, видео)

Массированная атака РФ 14 апреля

14 апреля российские оккупанты продолжили террор мирных украинцев. Враг атакует почти во всех прифронтовых областях и регионах. Под массированными атаками с начала дня Харьков и область, Измаил, Кривой Рог, Днепр, Чернигов, Херсон и область, Сумская и Запорожская области.

О последствиях вражеских атак — рассказываем подробнее дальше.

Атака на Харьков 14 апреля

Сегодня днем российские оккупанты ударили по двум районам Харькова — Шевченковскому и Киевскому. Удар нанесли дронами. В результате российской атаки известно о пострадавших.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов. В Киевском районе зафиксированы «прилеты» в два частных дома.

«Зафиксирован еще один удар вражеским боевым дроном по Киевскому району и снова по частному двору. По предварительной информации, без пострадавших», — написал Терехов.

Утром 14 апреля россияне попали дроном в многоэтажку в Шевченковском районе. Удар пришелся на последние этажи многоквартирного дома. Информация о пострадавших не поступала.

На месте зафиксировали небольшое задымление.

Харьковская область: атаки за последние сутки

В течение суток под российскими ударами были 23 населенных пункта Харьковской области. Известно о 20 пострадавших и одном погибшем человеке.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранения получили преимущественно пенсионеры. По Харьковской области враг применил за последние сутки такое оружие:

1 ракета;

3 КОБ

18 БпЛА типа «Герань-2»;

7 БпЛА типа «Молния»;

2 fpv-дроны;

21 БпЛА (тип устанавливается).

Сообщается о повреждении частных домов, автомобилей и гаражей, гражданских предприятий. Также удар потерпела железнодорожная инфраструктура в Лозовой.

Кроме того, в эфире телемарафона Єдині новини глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об атаке россиян на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе. Это одно из самых больших водохранилищ в Украине.

«Почти одновременно враг совершил комбинированную атаку на Харьков с применением БпЛА „Молния“ и „Шахедов“».

Россияне дважды за утро атаковали Кривой Рог: что известно

Российские оккупанты продолжают бить по инфраструктуре Кривого Рога. Об атаках сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По предварительным данным, пострадавших нет. Есть попадания по инфраструктуре. На месте разгорелся пожар.

Утром враг атаковал Кривой Рог «Шахедами». Загорелся объект инфраструктуры. К счастью, жертв нет.

Удар баллистикой по Днепру сегодня

14 апреля в Днепре прогремели сильнейшие взрывы. Небо сразу затянуло черным дымом. Об атаке сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На месте российской атаки возник пожар. На месте прилета работают оперативные службы.

По состоянию на 14:00 известно уже о четырех погибших и 25 раненых людях. 21 человека госпитализировали, из них десять — в тяжелом состоянии.

Атака на Чернигов сегодня: что известно

Россияне атаковали Чернигов беспилотниками. В городе раздались мощные взрывы. Под прицелом оказалось административное здание.

«Один из „Шахедов“ попал в админздание в центре города. В результате взрыва в админздании выбиты окна и повреждены двери», — сообщил глава ОВА Дмитрий Брижинский.

На сегодня известно о двух раненых людях. Их госпитализировали.

Россияне атаковали порт в Измаиле

В ночь на 14 апреля россияне нанесли дроновый удар по Одесской области. Под прицелом оказался порт в Измаиле. Прошло без пострадавших. Об обстоятельствах атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Повреждение получило судно под флагом Панамы. Также пострадали причал, баржа и оборудование порта.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба добавил, что на территории порта вспыхнул пожар.

От удара пострадала местная СТО. Уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей. Повреждены шесть частных домов и автомобиль «скорой».

Позже россияне нанесли повторный удар по портовой инфраструктуре. Поражено гражданское судно под флагом Либерии. Сухогруз заходил в порт на погрузку кукурузы.

Херсон: «прилет» в больницу

После 09:00 14 апреля россияне атаковали Херсон беспилотником «Молния». В результате атаки зафиксировано попадание в больницу в Центральном районе. Об этом сообщают в Херсонской ГВА.

В больнице пробита крыша, выбиты окна. Травмированы четверо сотрудников больницы.

62-летний мужчина, пострадавший от дроновой атаки на автомобиль, был доставлен в больницу. Россияне продолжают «сафари» на людей. Мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение лба. Медики оценивают его состояние средней тяжести.

В Херсонской области враг продолжает тактику террора гражданского населения. От прицельных атак пострадали 14 человек.

Кроме всего, россияне продолжают дистанционно минировать Херсон. Враг маскирует мины под тряпки.

Попадания в Сумской области 14 апреля

В Сумской ОВА отчитались, как прошли сутки. Из-за вражеской атаки на Сумскую область известно о погибшем и пострадавшем.

В Глуховской общине погиб 39-летний мужчина. Россияне догнали дроном его машину.

В Белополье после попадания вражеского БпЛА известно о раненом 40-летнем мужчине.

За последние сутки россияне совершили более 80 обстрелов по 26 населенным пунктам. Больше всего атак зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах. Враг использовал артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БпЛА, управляемые авиационные бомбы по мирным людям.

Повреждены десятки жилых домов, автомобилей, хозяйственных построек.

«За сутки воздушная тревога в области длилась 23 часа 6 минут», — пишут в Сумской ОВА.

Удары по Запорожской области

В Запорожской ОВА сообщили о 875 российских ударах по области за последние сутки. Ранения получили 86-летняя женщина и 17-летняя девушка

Под авиаударами оказались: Новониколаевка, Заречное, Ясная Поляна, Любицкое, Зорница, Одаровка, Омельник, Чаривное, Верхняя Терса, Воздвижовка, Копани, Егоровка, Долинцы, Новоселовцы, Гуляйпольское и Белогорье.

Враг использовал более 600 дронов разных модификаций. Общины области переживали артиллерийские и авиационные удары.