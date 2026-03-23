"Прилеты" по нефтяной инфраструктуре РФ: Генштаб раскрыл детали
Оккупанты понесли немалые потери.
Силы обороны Украины 22 марта и в ночь на 23 марта поразили нефтяной терминал «Транснефть» — порт Приморск в Ленинградской области и нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Уфанефтехим» в российском Башкортостане.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Предварительно, в Приморске поражены резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура. На территории порта возник масштабный пожар.
«Указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому авиастроительному предприятию в России — «Авиастар».
Как сообщили военные, по предварительной информации, атаковали климатическое укрытие и места стоянки воздушных судов. Часть самолетов, находившихся на территории предприятия, получила повреждения разной степени тяжести.