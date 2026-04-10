Россия массированно атаковала Украину

Реклама

Ночь на 10 апреля для многих украинцев была беспокойной и тревожной. Россия нанесла удары сразу по нескольким областям. Известно о значительных разрушениях критической инфраструктуры и новых отключениях света.

Какая ситуация в регионах и последние новости Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей — делимся дальше.

Одесская область: атаки длились с ночи до утра

С ночи российские оккупанты атакуют Одесскую область. Под ударом беспилотников сперва оказались порты. К счастью, пострадавших нет. Целый день идет ликвидация последствий российской атаки.

Реклама

На территории порта россияне поразили резервуар, в результате чего произошла утечка масла. К счастью, пожар не разгорелся.

Фото: атака на Одещину 10 апреля, Олег Кипер/Одесская ОВА

В Одессе после атак частично исчезла электроэнергия

Российские дроны всю ночь атаковали Одессу. Били по энергетической инфраструктуре. Обошлось без пострадавших. Но под ударом были важные объекты инфраструктуры.

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате российских атак начались проблемы с электроснабжением.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Идет фиксация последствий и их ликвидация», — написал Кипер.

Реклама

В пресс-службе ДТЭК Одесские электросети сообщили, что под удар попали два больших энергетических объекта на юге Одесской области. Они подверглись сильным разрушениям.

Без электроснабжения временно осталось 11,1 тыс. семей. В Одессе продолжаются экстренные отключения, в области — стабилизационные.

Жилая застройка в Одессе без разрушений. Силы ПВО смогли сбить большинство беспилотников РФ. За ночь по Одессе и области россияне использовали 119 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других. ПВО сбили и подавили 99 из них.

Массированная атака на Конотоп и удары по Сумской области

Сегодня ночью россияне атаковали Конотоп. В результате атаки вспыхнули админздание и пятиэтажка в центре города. Первые взрывы прогремели под утро. По предварительной информации, россияне атаковали город дронами «Герань-2». На месте атаки обнаружили обломки именно этого беспилотника.

Реклама

Во время атаки загорелись по меньшей мере три автомобиля. Также известно о перебитой газовой сети в центре города. Обстрел прошел без погибших.

Также оккупанты атаковали и другие общины Сумской области. Под удар попала гражданская инфраструктура. В Сумской ОВА сообщили о следующих последствиях ночи:

В Глуховской общине в результате удара дрона пострадали 37-летний мужчина и 53-летняя женщина.

В Конотопской общине в результате удара беспилотника пострадали 37-летний мужчина и 60-летняя женщина.

В Сумской общине после атаки БпЛА 8 апреля травмирован 5-летний мальчик.

За сутки россияне совершили более 90 обстрелов по 27 населенным пунктам. Больше всего обстрелов зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах.

«За сутки воздушная тревога в области продолжалась 18 часов 41 минуту», — сообщили в Сумской ОВА.

Реклама

Днепропетровская область: оккупанты устраивают «сафари»

В Днепропетровской области россияне в очередной раз устраивают «сафари» на людей. В местной ОВА сообщают, что в результате вражеской «охоты на людей» есть погибшие и раненые.

В частности, два человека погибли, еще трое — получили ранения. Под ударами за сутки оказались такие города и села:

Никополь

Красногригорьевка

Марганец

Покровск

Зеленодольск

Николаевка

Удары РФ по Харьковской области сегодня

За сутки под вражескими ударами находились Харьков и 19 населенных пунктов в области. По сообщению главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно об одном погибшем человеке и пятерых раненых, среди них трое — дети.

Повреждены и разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры в таких селах: Золочев, Сенное, Ивашки, Великий Бурлук, Подобовка, Боровское, Бугаевка, Гавриловка, Циркуны, Русская Лозовая, Слатино, Мокрая Ракитная, Артильное, Картамыш, Новоалександровка и город Чугуев.

Реклама

За сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

Фото: с.Ивашки, Харьковская область, Олег Синегубов

Ситуация в Запорожской области сегодня

За сутки Запорожская область пережила 810 российских ударов. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

В результате массированных и прицельных атак погиб один человек, еще девять — ранены. Произошло 19 вражеских авиаударов по Запорожью, Балабиному, Кушугуму, Новоалександровке, Широкому, Самойловке, Криновке, Любицкому, Зеленой Диброве, Орехову, Воздвижовке, Копанях, Цветковом, Новосолошином.

Область атаковали 543 БпЛА разной модификации.

Реклама

В ОВА поступило более 160 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья и авто.

Фото: Запорожская областная военная администрация

Херсон: россияне охотятся на гражданских

Стабильно тяжелая ситуация и в Херсоне и в области. Российские оккупанты продолжают устраивать «сафари» на мирных жителей.

Ночью дроны Молния атаковали поселок Инженерный. Об этом сообщает Херсонский городской совет. В результате этой атаки пострадала 86-летняя бабушка. У женщины взрывная травма и обломочные ранения головы. Она получила помощь медиков.

«Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Приднепровское, Антоновка, Садовое, Инженерное. В результате российских атак в Херсонской общине 8 человек, из них — 1 ребенок, получили ранения», — сообщает глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Реклама

Фото: Херсонская МВА

Фото: Херсонская МВА

Фото: Херсонская МВА

Кроме того, в Херсоне зафиксировали новые минирования врага. Были обнаружены противопехотные мины типа «Пряник» («Плюшка») на углу Бериславского шоссе и улицы Мира. Людей призывают не передвигаться по этому району.