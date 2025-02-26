"Прилеты" в Харькове: повреждены дома, оперный театр и не только (фото)

Пострадали два человека. Удалось спасти еще пять человек.

После атаки на Харьков в ночь на 26 февраля попадания зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах. Повреждены жилые дома и другие постройки.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обломки российского беспилотника "Герань" попали в проезжую часть. Из-за этого были повреждены остекление многоквартирного жилого дома, здание университета, оперного театра, кафе. Обошлось без пострадавших.

Из-за попадания дрона "Герань" в девятиэтажный многоквартирный жилой дом возник пожар в квартире на втором этаже. Частично повреждена стена и остекление дома.

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Пострадали два человека: получили острую реакцию на стресс. Удалось спасти еще пять человек.

Из-за попадания "Герани" в тротуар повреждены остекление многоквартирного жилого дома, здание кафе и контактная сеть троллейбуса. Пострадавших нет.

Разрушение в Харькове из-за атаки в ночь на 26 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове из-за атаки в ночь на 26 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове из-за атаки в ночь на 26 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове из-за атаки в ночь на 26 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение в Харькове из-за атаки в ночь на 26 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, в ночь на 26 февраля Украину атаковали вражеские беспилотники. В большинстве областей была объявлена воздушная тревога.