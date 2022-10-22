"Прилеты" в Хмельницком и Шепетовском районах: в ОВАЕ рассказали о последствиях ракетных ударов

Травмированных и погибших в результате ракетных ударов нет.

В субботу, 22 октября, во время воздушной тревоги армия РФ нанесла удары по объектам Хмельницкой области: есть "прилеты" в Хмельницком и Шепетовском районах.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

"В результате атак отсутствует электроснабжение в этих районах. Работы по возобновлению электроснабжения начинаем сразу после завершения сигнала тревога", — рассказал руководитель Хмельнитчины.

По предварительной информации, травмированных и погибших в результате ракетных ударов нет.

Глава ОВА также сообщил, что силам ПВО удалось сбить несколько вражеских ракет.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 07:53. После этого в Хмельницком прогремели взрывы. "Прилет" официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии.

Впоследствии в ОВА проинформировали, что кроме областного центра враг атаковал и область. Гамалий подтвердил "попадание".

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Также о ее работе сообщили во Львовской области.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области.

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