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"Прилеты" в Керчи: ВСУ, вероятно, поразили установку ЗРК
В районе Керчи в оккупированном Крыму зафиксирован пожар в зоне работы российского ЗРК С-300/С-400. Мониторинговые каналы предполагают его поражение.
Атаки по россиянам во временно оккупированном украинском Крыму продолжаются. В этот раз, вероятно, была поражена позиция ЗРК С-300/С-400 в районе Керчи.
Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.
В Керчи могли поразить позицию ЗРК россиян
В районе временно оккупированной Керчи, вероятно, была поражена позиция российского зенитно-ракетного комплекса С-300 или С-400. В операционной зоне этого противовоздушного комплекса зафиксирован пожар.
Об этом сообщают мониторинговые каналы 29 июня.
«Вероятно, была поражена позиция ЗРК С-300/С-400 в районе Керчи. Фиксируется пожар в операционной зоне комплекса. Надеемся в скором времени увидеть видео от подразделений, причастных к этой операции», — сообщают мониторы.
Официальных подтверждений по результатам боевой работы и точным потерям врага пока не поступало.
На карте были замечены точки вероятных «прилетов» по российским оккупантам в Керчи.
Удары по РФ: последние новости
Напомним, в российском Славянске-на-Кубани произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание возникло в результате ночной атаки ударных беспилотников.
Как подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края, причиной пожара на территории НПЗ стало падение обломков БпЛА.
Кроме того, из-за падения обломков была повреждена линия электропередачи, а в одном из частных домов выбило окна.