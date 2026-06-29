"Прилеты" в Керчи: ВСУ, вероятно, поразили установку ЗРК

«Прилеты» в Керчи сегодня / © Pexels

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Атаки по россиянам во временно оккупированном украинском Крыму продолжаются. В этот раз, вероятно, была поражена позиция ЗРК С-300/С-400 в районе Керчи.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

В Керчи могли поразить позицию ЗРК россиян

В районе временно оккупированной Керчи, вероятно, была поражена позиция российского зенитно-ракетного комплекса С-300 или С-400. В операционной зоне этого противовоздушного комплекса зафиксирован пожар.

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Об этом сообщают мониторинговые каналы 29 июня.

«Вероятно, была поражена позиция ЗРК С-300/С-400 в районе Керчи. Фиксируется пожар в операционной зоне комплекса. Надеемся в скором времени увидеть видео от подразделений, причастных к этой операции», — сообщают мониторы.

Официальных подтверждений по результатам боевой работы и точным потерям врага пока не поступало.

На карте были замечены точки вероятных «прилетов» по российским оккупантам в Керчи.

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Места вероятных «прилетов» в Керчи

Удары по РФ: последние новости

Напомним, в российском Славянске-на-Кубани произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание возникло в результате ночной атаки ударных беспилотников.

Как подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края, причиной пожара на территории НПЗ стало падение обломков БпЛА.

Кроме того, из-за падения обломков была повреждена линия электропередачи, а в одном из частных домов выбило окна.

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