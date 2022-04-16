Прима – о возможности покинуть Украину: Я хочу оставаться в стране и защищать ее

Прима – о возможности покинуть Украину: Я хочу оставаться в стране и защищать ее

Биатлонист борется с оккупантами в рядах ВСУ.

Украинский биатлонист Артем Прима заявил, что не хочет покидать Украину для подготовки к новому соревновательному сезону, пока на территории страны продолжается война с российскими оккупантами.

"Разговоры о возможных разрешениях для выезда за границу были. Но мое мнение таково: пока идет война, поскольку я контрактник ВСУ, я хочу оставаться в Украине и защищать ее.

Дай бог закончится война нашей победой, тогда уже можно будет думать о подготовке к новому сезону.

Война пришла непредсказуемо, все ценности отошли на второй план. Думаю, что каждый переосмыслил немало в своей жизни. В том числе и спортсмены", – отметил Прима в интервью Kamp-Sport.

Также Прима рассказал, насколько распорядок дня в ВСУ отличается от мирного времени.

"Подробно рассказать как проходит день и где я нахожусь я рассказать не могу, поскольку нахожусь в ВСУ. Я полностью предан службе: хожу в наряды, на патрулирование.

Да, могу сказать спасибо руководству, которое идет на определенные уступки, дают возможность и тренироваться для поддержки спортивной формы", — рассказал спортсмен.

По словам биатлониста, от бомбежек и обстрелов пострадал его родной город Чернигов.

До войны Чернигов был очень красивым городом, немало сил было приложено и мэром, и жителям для улучшения инфраструктуры: парки, скверы.

Я знаю это не понаслышке, ведь многие друзья из разных городов Украины и из-за границы приезжали и говорили, что город очень красивый. Его точно можно было назвать одним из красивейших городов Украины.

Пострадали многие объекты: кинотеатры, больницы, школы, детские площадки, частные здания. Не обошли разрушения и спортивные объекты: стадион имени Гагарина, лыжную базу. Не знаю какой это процент разрушений, но возвращающиеся друзья в город и оставшиеся там говорят, что разрушения значительны", – сказал Прима.

Напомним, украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих вспомнила, как отреагировала на начало войны в Украине.

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