Применение и освоение систем Patriot в Украине: Жданов ответил, сколько будет продолжаться обучение

Эксперт рассказал, сколько длится обучение специалистов, отвечающих за работу ПВО.
Освоение американского зенитного ракетного комплекса Patriot украинскими бойцами в условиях войны продлится не больше месяца.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов во время ответа на вопрос о овладении ПВО.
"Подготовка экипажа на "Петриот" длится около 6 месяцев. А отдельные специалисты, такие как операторы радиолокационной станции, могут учиться до 11 месяцев. 6 месяцев – это стандартное учебное подразделение. В мирное время. А мы учимся до месяца – осваиваем эту технику", – отметил эксперт.
В то же время Жданов посоветовал сначала дождаться поставки ПВО Patriot Украине, а уже потом обсуждать применение и освоение систем.
Известно, что Запад до сих пор не предоставил Украине ПВО Patriot, необходимые для защиты неба Украины, ведь до сих пор в США слышат голос российской пропаганды.
Ранее глава государства Владимир Зеленский рассказал, что лично ведет переговоры с президентом США Джо Байденом о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
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