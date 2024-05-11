Применение Путиным ядерного оружия обернется против России: британский эксперт указал на важный нюанс

В Российской Федерации нет подготовленных войск, которые могли бы действовать в условиях, которые сложатся после применения Путиным ядерного оружия.

На это обратил внимание полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, для Кремля применять ядерное оружие на поле боя в войне против Украины было бы "глупо".

Также читайте Готов ли Путин начать ядерную войну: анализ шантажа Кремля от LA Times

“Это создало бы для [России] столько же, если не больше проблем, чем для украинской стороны. Первое, что произойдет в ответ – это массированная контратака воздушных сил [стран Запада] по российской прифронтовой линии, ведь Западу в таком случае клин клином выбивать нет смысла. У Запада очень много наземных и воздушных возможностей среагировать. Такие вещи практикуются, и там знают, что им делать", — заметил британский эксперт.

Глен Грант напомнил о заявлении Макрона о готовности при определенных обстоятельствах развернуть наземные войска, а такой шаг Москвы может стать поводом выполнить такое обязательство.

"Кроме того, Польша, вероятно, согласится на подобные действия. Великобритания заявила, что будет с Украиной столько, сколько потребуется, предлагая договорные обязательства, финансовую помощь и поддержку. Президент Литвы объявил о планах разместить военный персонал в Украине для тренировочной поддержки. Это значительные положительные шаги”, — перечислил он.

По мнению эксперта, страны Запада должны больше времени тратить на согласованность реакции на действия Кремля, а не обращать внимание на то, что заявляет Путин, который "часто говорит чушь, когда на него давят".

“Сейчас он очевидно находится под давлением, несмотря на увеличение численности личного состава [российской армии]. Он явно озабочен ситуацией. Я уверен, что в ближайшие месяцы мы увидим больше признаков внутренних проблем внутри России", – резюмировал Глен Грант.

Напомним, Министерство обороны России 6 мая объявило, что Генштаб РФ, по поручению президента Владимира Путина, в ближайшее время проведет учение "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач". Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что российские учения с нестратегическим ядерным оружием "связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину".

Читайте также: