Применение ракет ATACMS: Игнат объяснил, как это повлияет на фронт и действия окупантов

Россияне будут вынуждены перемещать свою технику на оккупированной части Украины, опасаясь ударов ВСУ ракетами ATACMS.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Мне сегодня многие звонили, спрашивали. Я говорю: ATACMS немного не до Воздушных сил. Третьего ноября празднуют день ракетных войск и артиллерии. Системы HIMARS и MLRS 270, которые есть на вооружении сегодня Сухопутных войск... ATACMS – это боеприпас к этим систем. Поэтому есть уже новая дата, может стоит перенести празднование на 17 октября. Это знаковый день для ракетных войск. Мы получили то, к чему так стремились", — отметил Игнат.

По его словам, получение ATACMS внесет серьезные коррективы на фронте. Игнат считает, что враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошла "бавовна" на аэродромах в России.

"Вы видите, что есть возможность поражать цели безупречно и филигранно, и очень точно, и без шансов для врага. Там будут рассказывать, что они сбивают их – это из историй "не имеющих аналогов", – сказал спикер Воздушных сил.

Также он заверил, что Украина выполнит свои обещания Соединенным Штатам Америки по поводу неприменения этих боеприпасов по территории России.

Напомним, в ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты, оборудование и личный состав ВС РФ – полный список потерь читайте по ссылке.

Оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS, о поставках которых тогда еще не объявляли.

Что для ударов по аэродромам Бердянска и Луганска использовали ATACMS, написало и авторитетное американское издание The Wall Street Journal.

Украинская сторона не комментировала эту информацию, пока президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подтвердил использование ATACMS на фронте.

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