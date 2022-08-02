Применение ядерного оружия Россией: генерал Романенко назвал несколько причин, по которым угроза станет неизбежной

Озвучивалось несколько возможных причин применения ядерного оружия Россией. Это опасность для самой РФ, если Кремль будет терпеть поражение в Украине, если возникнет угроза личного уничтожения Путина.

Об этом сообщил в интервью OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Поэтому США взяли курс на отложение войны до весны. Медленно воевать, но не наращивать эскалацию, чтобы не спровоцировать россиян на применение ядерного оружия. Почему США не дают нам вооружение массированно? Не потому, что лендлиз тормозит, чего-то не хватает... Это является абсолютно политическим решением", – отметил генерал.

По его словам, такие действия американцев вызваны тем, что они боятся эскалации с применением тактического ядерного оружия.

"Если Россия признает новые оккупированные территории Украины своими, то это обострит ситуацию, потому что мы с этим не согласимся. Это может привести к применению россиянами тактического ядерного оружия. Поэтому, похоже, США решили нам активно помогать, чтобы этого "присоединения" не произошло" "Мы видим, как последние одну-две недели более активно поступает военная помощь. Но это можно было делать заранее, на опережение", — добавил Романенко.

Напомним, накануне Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и пригласил его принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

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