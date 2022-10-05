Применение ядерного оружия Россией скорее испугает самих оккупантов, чем ВСУ – эксперт

Эксперт убежден, что использование Россией стратегического ядерного оружия преувеличено с точки зрения эффективности на поле боя. Мол, россияне и обычное вооружение не могут использоваться эффективно.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я считаю, что вопрос использования Россией стратегического ядерного оружия преувеличен с точки зрения значения эффективности на поле боя. Российские войска не могут эффективно использовать обычное вооружение. Поэтому, если им сейчас провести испытания тактического ядерного оружия без средств защиты, то это создаст панику скорее в российской армии", — считает Згурец.

Аналитик отметил, что НАТО и США дали четкий сигнал Кремлю о недопустимости использования ядерного оружия.

"Вместе с тем, есть четкие заявления со стороны НАТО и США о том, что использование Россией тактического ядерного оружия станет концом российских военных мощностей. Поскольку четко было заявлено о том, что будут уничтожены все российские военные цели на территории Украины и в оккупированном Крыму. Я думаю, что этот четкий месседж Путин прекрасно понимает", — добавил Згурец.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что не могут подтвердить информацию о перемещении российского поезда с ядерным оружием к границам с Украиной, о чем 4 октября писали европейские СМИ.

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