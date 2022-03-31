Применили "Грады" и "Смерчи": российская армия в течение суток нанесла почти 50 ударов по Харькову

В Салтовке в результате атаки россиян поврежден газопровод.
За прошедшие сутки, 30 марта, армия Российской Федерации нанесла 47 раз артиллерийских, минометных, танковых, ударов по Харькову.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Оккупанты страны-агрессорки гатили в районах Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ. В общей сложности зафиксировали около 380 обстрелов из "Градов" и "Смерчей".
В Салтовке в результате атаки россиян поврежден газопровод. В результате обстрела возник пожар. Спасателям удалось его локализовать.
Как сообщалось, российские оккупанты массово обстреливают Дергачи в Харьковской области. В результате обстрелов российской армии один человек погиб, а трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома.
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