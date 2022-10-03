Применит ли Путин ядерное оружие против Украины в ближайшие дни – эксперт рассказал

Если российский диктатор решится на это шаг, союзники Киева могут атаковать российские войска.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие дни вряд ли применит ядерное оружие против Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, пишет УНИАН.

Военный эксперт отметил, что если бы Путин действительно был готов атаковать Украину ядерным оружием в ближайшее время, то не рассказывал бы о своих намерениях.

"...Это все равно, что если бы бандит, собирающийся ограбить банк, ходил бы по улице и публично говорил: "Вот я завтра собираюсь грабить банк". Ну, соответственно, полиция, наверное, предпринимала бы какие-то меры. Ну вот эти рассуждения заставляют меня сомневаться в том, что Путин действительно в ближайшие дни применит ядерное оружие...", – сказал он.

Напомним, из-за потери Лимана Кадыров в истерике призвал Путина ударить по Украине ядерным оружием.

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