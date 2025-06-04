Применит ли РФ "ядерку" в ответ на операции СБУ и как отреагирует Запад — ответ эксперта США

Ядерное оружие РФ / © Getty Images

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То, что Россия применит ядерное оружие из-за атак военных объектов, которые на днях совершили спецназовцы СБУ, крайне маловероятно.

Об этом заявил аналитик Sky News по обороне и безопасности Майкл Кларк.

Кларк отметил, что Россия не демонстрирует никаких признаков того, что тактическое ядерное оружие готовится к применению ни передислокации, ни подготовительных мер не происходит.

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Москва часто прибегает к ядерной риторике, чтобы запугать мир, но на практике применение тактического ядерного оружия не дает ему реальных преимуществ.

Чтобы уничтожить одну украинскую бригаду, которая обычно действует рассредоточенно, пришлось бы использовать пять или шесть ядерных бомб мощностью, как в Хиросиме. А это уже полномасштабная ядерная война — и тогда речь идет только об одной бригаде», — объяснил эксперт.

Другой вариант — удар по городу, который привел бы к международному шоку и мощному осуждению.

Путин потеряет союзников

«Если Путин сломает это табу, он потеряет своих важнейших партнеров и поклонников», — добавляет Кларк.

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Речь идет, в частности, об Индии и Китае, ведь это будет иметь катастрофические последствия для его имиджа в странах Глобального Юга.

«Путин хочет войти в историю как великий российский лидер, а не как первый человек после Второй мировой, который применил ядерное оружие в наступательных целях», — добавил Кларк.

Более вероятным ответом может стать 4–5 дней интенсивных авиаударов со стороны Запада.

Однако, по словам Кларка, нельзя полностью исключать, что Россия может перейти границу, используя биологическое или химическое оружие.

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Есть немало сообщений о применении ядовитых веществ и нервно-паралитических агентов Москвой. Вполне возможно, что Россия готовит некую «спектакулярную» биоатаку против гражданского населения».

Как отреагирует Трамп?

На вопрос, как бы Запад ответил на ядерную атаку Кремля, Кларк отмечает, что ранее США четко давали понять: ответом будет массированный обычный удар по каждой базе, с которой было применено ядерное оружие.

«Я не верю, что Трамп дал бы команду на такой ответ», — говорит он.

По его мнению, Трамп чрезвычайно осторожен и не желает стратегического применения американской силы.

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«Идея прямого применения американской военной силы против России при Трампе — практически исключена», — добавил Кларк.

Напомним, после атаки СБУ на Крымский мост в Кремле заявили, мол, им известно об атаке Украины на Крымский мост, которая произошла 3 июня.

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