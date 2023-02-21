Применит ли Россия массовую авиацию против Украины в годовщину прямого вторжения – Воздушные силы ВСУ

Группировка, которая находилась на этих аэродромах до начала полномасштабной агрессии, сейчас в том же количестве остается (а это более 700 единиц), единственная – вместо утраченной техники оккупанты просто подвозят новую.

Россия не совершит массированную атаку по Украине авиацией 24 февраля.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, страна-террористка не стягивала самолеты к границам с Украиной, а количество воздушных бортов авиационной группировки, которые используют оккупанты на 40 аэродромах в РФ, Беларуси, в оккупированном Крыму, не изменялось с начала полномасштабной войны.

"Многие "эксперты" говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов, ну не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение", — сказал Игнат.

По словам Игната, 40 аэродромов, которые враг использует для взлета авиации, сейчас – на разном удалении: от 200 до 700 км от украинской границы. Враг использует эти аэродромы в атаках против Украины с первых дней широкомасштабной войны.

"Говорить, что будет какая-то массированная атака на Киев сотнями самолетов — это уже из другой оперы, понятно, что этого не будет. Даже в начале агрессии враг использовал с десяток самолетов на определенном направлении: полетели, удар сделали, потеряли несколько самолетов, полетели назад", – сказал Игнат.

Он добавил, что ПВО Украины сейчас усилено современными западными комплексами (ПЗРК и тяжелые системы, как Iris-T, NASAMS), ожидается и дальнейшее усиление от союзников.

"Легкой прогулки в украинском небе никто никому не даст", – сказал Игнат.

Ранее сообщалось, что глава Кремля накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи против ВСУ. Украинские военные и эксперты предупреждают о случившемся из агроза ракетных ударов , наступлении армии оккупантов, диверсий и даже массированного авианалета.

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