Применит ли Россия ядерное оружие: в ГУР оценили реальность опасности для украинцев

Гипотетическая возможность применения Россией в войне против Украины ядерного оружия существует, но такой сценарий "лежит в самом дальнем ящике".

Такое мнение высказал в комментарии телеканалу Freedom представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он напомнил, что ядерное оружие, прежде всего, является "оружием сдерживания", эдаким "последним козырем" в войне.

"Сегодня Россия против Украины применяет всю номенклатуру вооружений, кроме оружия массового поражения, это единственное, что осталось. А после его применения, что будет дальше? Какие аргументы еще?.. Сломать волю украинцев к сопротивлению? Нет. Переломить общественное мнение в мире или поколебать проукраинскую коалицию? Напротив. Поэтому я думаю, что это тот сценарий, который лежит в самом дальнем ящике”, — заметил Андрей Юсов.

По его словам, гипотетическая возможность существует, поскольку ядерное оружие у России есть, а она является государством-террористом.

"Но если говорить о реальности – она несколько иная", — успокоил Андрей Юсов.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ "готова к ядерной войне".

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