Применит ли Россия ядерное оружие: военный ответил

Ядерное оружие

Россия продолжает использовать риторику ядерного шантажа, однако реальное состояние ее стратегического вооружения вызывает серьезные сомнения у западных специалистов. Вероятность применения ядерного оружия остается низкой из-за технических рисков и тотальной коррупции в оборонном секторе страны-агрессоры.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант.

Эксперт провел параллель между ядерными силами Великобритании и России. По его словам, Лондон полагается на свои субмарины, которые хотя и нуждаются в постоянном обновлении и сложном обслуживании, остаются боеспособными и выполняют боевые задания в море. В то же время ситуация с российским флотом является «темной лошадкой».

«Российская Федерация — это проблема. Мы не до конца понимаем качество и способность российского флота», — отметил Грант.

Британский полковник подчеркнул, что значительная часть российского арсенала может оказаться непригодной к использованию. Главными причинами деградации ядерных сил РФ он называет системную коррупцию, использование некачественного топлива и отсутствие должного технического обслуживания.

Кроме того, неизвестно, какие реальные суммы Москва тратила на содержание боеголовок, а сколько средств было разворовано.

«Нам известно, что многие российские ракеты на их подводных лодках могут быть нерабочими. На это есть разные причины — коррупция, некачественное топливо и т.д. Следовательно, мы не знаем, в каком состоянии их ядерные ракеты», — пояснил военный.

Почему заявления Кремля нужно «делить на сто»

Грант убежден, что официальные данные о количестве ядерных зарядов в РФ не соответствуют действительности. Заявленные Кремлем цифры более чем в 6000 боеголовок являются элементом устрашения.

«Все, о чем говорит Кремль, чистый блеф. Видимо, из этого количества боеголовок только небольшая часть реально может быть привлечена», — считает эксперт.

Самым сдерживающим фактором для Москвы, по мнению полковника, является риск самоуничтожения при попытке атаки. Техническое состояние носителей настолько критично, что запуск может завершиться катастрофой для самих россиян.

«По моему мнению, россияне не рискнут даже их применять, потому что эти ракеты взорвутся прямо на подлодке. Следовательно, все, что говорят россияне, сразу нужно делить на сто», — подытожил Грант.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза России заявил о необходимости подготовки к возможным ядерным испытаниям.

В ходе обсуждения глава Кремля призвал серьезно отнестись к заявлениям президента США Дональда Трампа по поводу вероятного проведения ядерных испытаний и предложил министру обороны РФ Андрею Белоусову высказать позицию по этому поводу. В ответ глава оборонного ведомства заявил о целесообразности немедленного начала подготовки к полномасштабным испытаниям.

В то же время Путин подчеркнул, что Россия формально продолжает придерживаться обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако в случае проведения таких испытаний другими государствами Москва, по его словам, должна быть готова к «адекватным действиям».

Также президент РФ поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, специальным службам и профильным ведомствам собрать дополнительную информацию, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и подготовить согласованные предложения по возможному началу работ по подготовке испытаний ядерного оружия.