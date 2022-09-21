Применяли неуправляемые ракеты и САУ: оккупанты за сутки обстреляли девять громад пограничных областей Украины

В течение 20 сентября оккупанты с территории России вели огонь по территории семи громад Сумской и двух громад Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, сообщается, что российские захватчики начали вести огонь по приграничной территории Украины неуправляемыми авиационными ракетами С-13, запускаемыми из наземных установок. В частности, полтора десятка таких ракет враг выпустил из Гайворонского района Белгородской области по территории Великописаревской громады Сумщины.

В Сумской области под российским огнем оказались территории Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Новослободской, Шалыгинской и Эсманьской громад.

"После обеда оккупанты из 122-мм САУ обстреляли один из населенных пунктов Юнаковской громад, раздалось более полутора десятков взрывов. Огонь велся со стороны российского населенного пункта Николаево-Дарьино. В результате нанесенного артиллерийского удара повреждены ЛЭП, выбиты окна в частных домах и здании гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В Черниговской области под огнем российских 120 мм минометов оказались Семеновская и Сновская громад, по которым зафиксировано 36 и 15 "прилетов", соответственно.

В целом, за 20 дней сентября оккупанты почти 200 раз совершали обстрелы приграничных территорий Украины.

Только за прошедшую неделю на пограничные общины Сумщины и Черниговщины прилетело более 360 мин разных калибров и более 240 снарядов ствольной и реактивной артиллерии и неуправляемых авиационных ракет.

Напомним, оккупанты в ночь на 21 сентября обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в оккупированном Энергодаре.

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