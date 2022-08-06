Применятся максимально точно и с пользой: Зеленский сообщил, что США согласовали предоставление боеприпасов для HIMARS

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за военную помощь.
В частности, глава государства выразил благодарность США за новый согласованный пакет оборонной поддержки, предусматривающий боеприпасы для дальнобойной системы залпового огня HIMARS.
Об этом глава Украины сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 6 августа.
"Спасибо партнерам – всем, кто поставляет Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще большее эффективное и современное оружие", — отметил он.
Как сообщалось ранее, по данным западных СМИ, в понедельник, 8 августа, администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новом пакете военной помощи для Украины на 1 млрд долларов.
Читайте также:
- "Могут остановить любые потенциальные атаки": Украина консультируется с США перед нанесением ударов с HIMARS
- "Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года
- Если Украина выдержит, это будет сигнал для Китая – не трогать Тайвань – американский дипломат