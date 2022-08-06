Применятся максимально точно и с пользой: Зеленский сообщил, что США согласовали предоставление боеприпасов для HIMARS

В частности, глава государства выразил благодарность США за новый согласованный пакет оборонной поддержки, предусматривающий боеприпасы для дальнобойной системы залпового огня HIMARS.

Об этом глава Украины сказал в традиционном видеообращении поздно вечером 6 августа.

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"Спасибо партнерам – всем, кто поставляет Украине необходимое оружие. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще большее эффективное и современное оружие", — отметил он.

Как сообщалось ранее, по данным западных СМИ, в понедельник, 8 августа, администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новом пакете военной помощи для Украины на 1 млрд долларов.

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