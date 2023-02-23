Пример невероятной стойкости: как Мариуполь стал гарнизоном и сдержал наступление оккупантов в Донецкой области

Мариуполь — это город, где погибло больше людей во время полномасштабного вторжения: обычных мирных жителей. Точное количество убитых мариупольцев до сих пор не могут назвать. Это десятки тысяч! Они погибли в своих квартирах, спасаясь в подвалах, похороненные во дворах и в братских могилах, пропали без вести навсегда.

В то же время этот город, который сдержал наступление оккупантов в Донецкой области, и показал пример невероятной устойчивости.

О силе гарнизона Мариуполь и расстрелянном городе говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

"Экскаватор загребает завалы. В ковше чьи-то квартиры, чьи-то вещи, вероятно, и останки обычных мариупольцев. Город, который легко узнать без лишних объяснений. Это разрушенный Мариуполь", — говорится в сюжете.

23 февраля. После заявлений Путина жители выходят в драматический театр, чтобы заявить вслух: "Россия — агрессор. Мариуполь есть и будет украинским".

Все сменяет утро 24 февраля. Город становится эпицентром тотальных обстрелов.

"Оборону города занимает гарнизон Мариуполь. Полк "Аов", 36 бригада морской пехоты, пограничники, 23 отряд морской охраны, 56 Мариупольская мотопехотная бригада, правый сектор, Мариупольская тероборона, "Медведи", 12 бригада 555 военный госпиталь, 109 бригада тро и присоединившиеся к ним добровольцы", — рассказывает журналистка.

В середине апреля эпицентром борьбы становится завод "Азовсталь" – мощное предприятие, построенное во времена холодной войны с разветвленной системой бункеров. Само название "Азовсталь" становится символом мощи защитников "Азова".

Гарнизон Мариуполь прикрыл собой Украину. Это дало время собраться с силами, получить больше оружия, отразить несколько областей, задержать наступление на Донбассе и сдерживать превосходящие силы противника в бесчеловечных условиях. В плен последние защитники Мариуполя идут после приказа высшего командования. Об их общем подвиге говорят: гарнизон Мариуполь свою задачу выполнил

Защитники города выходят в плен под гарантии международных организаций, но гарантии не срабатывают. Десятки украинских защитников погибают при взрыве в Оленивском СИЗО.

"Кажется, поводов для оптимизма пока не так много, но я уже купила себе билет, а первый поезд победы — из Киева в Мариуполь. Я знаю этот город и все свои маршруты вперед: где нужно купаться в фонтанах, где есть рыбу или чебуреки, где лучше купаться, бегать босой и танцевать. Но теперь еще и самое главное — где нужно остановиться, вспомнить и никогда не простить", — заключила корреспондентка ТСН.

Добавим, что на днях скончался майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак на позывном "Сухаре", который защищал Мариуполь до последнего. Он пережил теракт в Еленовке.

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