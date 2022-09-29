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Примут фундаментальные решения для Украины: Данилов рассказал об экстренном заседании СНБО

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Примут фундаментальные решения для Украины: Данилов рассказал об экстренном заседании СНБО

Фото: пресс-служба СНБО

В Украине в пятницу, 30 сентября, соберется срочное заседание СНБО.

На этом заседании планируется принять фундаментальные решения для Украины. Пока о них официально не сообщают.

Об этом в эфире "Говорит великий Львов" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего – ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решение будем принимать", — подчеркнул Данилов.

Напомним, Зеленский созывает 30 сентября срочное заседание СНБО.

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