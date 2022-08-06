Принц Гарри позвонил "Тайре" после ее освобождения из российского плена: о чем говорили

После освобождения из российского плена к парамедику и известному волонтеру Юлии Паевской с позывным "Тайра" позвонил принц Гарри, который вдохновил ее не сдаваться и продолжать борьбу.

"Тайра" рассказала, что телефонный разговор с британским принцом Гарри состоялся примерно через неделю после ее освобождения из плена.

Об этом пишет в интервью The Telegraph.

"Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас. И что семья "Игорь непокоренных" всегда заботится о своих членах... Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после "Игорь непокоренных" россияне перестали" меня допрашивать и пытать. Я думаю, что распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня", – сказала волонтер.

Также "Тайра" вспомнила тот "ад", в котором она пробыла три месяца.

"Россияне сказали мне, что лучше покончить жизнь самоубийством, потому что они все равно убьют меня, но я пыталась верить, что выживу. У меня не было совершенно никакой информации о происходящем в мире. Я даже не знала, ли жива моя семья и уцелела ли моя хата, потому что россияне уже почти были в Киеве, когда мы уезжали... Говорили, что нас никто не поддерживает, что другие страны дают нам только старое, ржавое оружие. нужны и что об Украине все давно забыли", – рассказала Юлия Паевская.

Стоит отметить, что принц Гарри и украинская парамедик связывает то, что она участвует в "Играх непокоренных" в составе украинской делегации, а член британской королевской семьи — инициатор проведения этих соревнований.

Напомним, украинская парамедик и волонтер Юлия Паевская попала в плен в российские войска в Мариуполе еще в марте, а 17 июня ее освободили из плена.

"Никогда в жизни мне не было так страшно": Тайра о трех месяцах в русском плену

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