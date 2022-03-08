"Принципиальность, которую ждешь в трудные времена" — Зеленский об отказе Британии от импорта российской нефти

Зеленский записал новое видеообращение.

Великобритания также вводит запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Британии Бориса Джонсона за принципиальную позицию.

Об этом президент Украины сказал в видеообращении 8 марта.

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"Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ вводит и Великобритания. Я благодарен премьер-министру Борису Джонсону за принципиальность, которую ожидаешь от главы правительства Британии в трудные времена. Выступая сегодня в британском парламенте, я вспомнил и другие трудные времена. Другие, но такие подобные.1940 год. Когда тирания угрожала, как она думала, на небольшом острове. И была уверена, что остров не выдержит жестоких ударов. Бомбардировки. И блокады. А вышло, что остров смог больше, чем тирания. Ибо имел мудрость. И выдержки. И друзей. И силу. И верил в будущее. Свою и свободу в Европе. Как мы верим. Как мы боремся? И как мы – победим", — сказал Зеленский.

Напомним, что 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Запрет на импорт нефти и газа из России имеет мощную двухпартийную поддержку США, сказал Байден.

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