Принес на концерт "череп защитника "Азовстали": в Украине прострелили голову российскому неонацисту

По словам медиков, в Мангушева стреляли с близкого расстояния.
В Луганской области прострелили голову российскому пропагандисту и неонацисту из формирования "Светлая Русь" Игорю Мангушеву, который летом выступал с якобы "черепом защитника "Азовстали".
Об этом сообщает издание ASTRA.
Отметим, что Мангушев принимает участие в войне против Украины и является капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии, командиром взвода антиБПЛА.
Сообщается, что оккупанта со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову доставили в больницу Кадиевки в Луганской области. По словам медиков, в Мангушева стреляли с близкого расстояния. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое, с отрицательной тенденцией.
Пропагандисты в своих телеграмм-каналах публикуют фото раненого оккупанта. Однако пока официальных подтверждений этой информации нет.
В то же время, издание ASTRA обратило внимание, что телеграмм-канал Мангушева не обновлялся с 3 февраля.
Напомним, Мангушев летом 2022 года выступил перед сослуживцами, держа в руках человеческий череп. Он уверял, что эта часть тела принадлежит погибшему "украинскому защитнику Мариуполя из "Азовстали". В этом же выступлении Мангушев призвал к уничтожению Украины и всех, кто считает себя украинцем.
Заметим, в декабре пленный российский заключенный-"вагнеровец" Вячеслав Измайлов рассказал о том, как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично вербовал его, о безумных потерях России и об убийстве российских солдат, которые отказывались идти в бой.
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