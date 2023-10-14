Принесет ли 2023 год мир Украине: новые прогнозы политиков, экспертов и СМИ

За все время полномасштабной войны России против Украины эксперты не раз драматично меняли свои прогнозы. Сегодня власти, военные, аналитики озвучивают довольно разные сценарии об окончании войны.

ТСН.ua – о последних прогнозах, а также вариантах окончания войны в Украине.

Украинская сторона

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Iе Mondo сказал, что Киев настроен на "скорое завершение войны, а не затягивание конфликта".

"Мы готовимся к скоротечной войне, которая закончится победой. Очень важно не заморозить этот конфликт, как это было в 2014 году", — отметил Зеленский.



До этого президент заявлял, что полномасштабная война России против Украины находится уже на заключительном периоде, и он может быть самым трудным. Прогнозировать окончание боевых действий сложно.

Отвечая на вопрос журналистов из Румынии о том, когда война закончится, украинский президент отметил, что, наверное, никто пока не может назвать точную дату.

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинские военные продолжают осуществлять контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий страны.

Также он высказался об определенных периодах войны РФ против Украины, и озвучил мнение, что сейчас уже завершающая стадия.

"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю когда, но я тоже не могу вам этого сказать", — сказал президент

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что война в Украине закончится раньше 2024 года. Однако он призвал дождаться результатов от Вооруженных сил на поле боя.

А по прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой он имел в виду выход войск на границы государства в 1991 году.

Однако на этой неделе Буданов назвал новые сроки окончания войны в Украине. По его словам, РФ может вести войну против Украины максимум до 2026 года, потому что с экономикой и техникой у них возникнут проблемы.

Что говорят эксперты

По мнению экспертов, наиболее вероятным сценарием является затяжная борьба, которая истощает обе стороны. А нежелание признать поражение приведет к замороженному конфликту или возможному непростому перемирию. Пока мало доказательств того, что любая из сторон готова к переговорам.

По данным военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, полномасштабная война в Украине не закончится до конца 2023 года. По его словам, в 2024 году наши военные могут перейти к освобождению временно оккупированного россиянами полуострова Крым. Однако Коваленко не уверен, что именно этим война закончится.

Украинский генерал в отставке Игорь Романенко также определяет 2023 год как возможный финальный год этого конфликта. Но отмечает, что для этого есть несколько условий.

"Это возможно, если будет своевременно предоставлена и в соответствующем количестве (западная) техника. Но Запад все время опаздывает. Все время в течение этой войны", — сказал он.

ВСУ освобождают территории от захватчиков / Фото: Associated Press

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что есть ряд факторов, от которых будет зависеть продолжительность войны с Россией, но уже понятно – это долгая война на истощение, и украинцы должны это осознать.

"Враг четко задекларировал свои намерения – он стремится переждать, когда на Западе что-то изменится. И попытаться обессилить Украину и наших союзников, чтобы мы были склонны к определенным компромиссам", – говорит эксперт.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман заявил, что если ВСУ не выйдут к Азовому морю во время этого контрнаступления, то Украину может ожидать долгая война истощения.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что война может продолжаться до 2025 года и даже дольше.

"Я еще в начале этой агрессии, в марте 2022 года, уже говорил, что эта война в лучшем варианте может закончиться не раньше конца 2024 года. На сегодняшний день очень трудно делать прогнозы", — отметил эксперт.

Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что война может никогда не закончиться. Кремль может решить, что это состояние должно стать постоянным.

На Западе говорят о неудачах РФ в войне против Украины, но еще не видят предпосылок для прекращения боевых действий / Фото: Associated Press

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что не может назвать конкретные сроки окончания войны в Украине, потому что бои – это динамика. Он подчеркнул, что во время контрнаступления на Вооруженные силы никто не давит и не подталкивает к более быстрым результатам, поэтому все зависит от желания командующего и его подчиненных.

"Одно дело — отработать какой-то план в тылу, другое — посмотреть, как добиться успеха на земле, во время яростного сопротивления противника", — подчеркнул Сырский.

Что пишут западные СМИ

Украине, скорее всего, не удастся сократить количество оккупированных территорий наполовину до зимы. Но, как показало контрнаступление, победить Россию можно, и если не в 2023, то в 2024 или 2025 годах. Такое мнение высказал генерал британской армии Ричард Барронс в колонке Financial Times.

"Скромный прогресс, который Украина смогла достичь этим летом, показывает, что хотя преодоление хорошо подготовленной обороны на поле боя может быть одной из самых сложных операций на войне, это возможно", — считает генерал.

В последний месяц западная пресса все чаще пишет не только о подготовке украинского контрнаступления, но и о дальнейших событиях. Политики, эксперты, журналисты намекают, что украинская армия, совершив даже самую успешную атаку, не сможет освободить всю Украину.

"После отступления россиян из Харьковщины и правого берега Херсонской области фронт сократился примерно на 300 километров. При таких условиях России проще защищать свои позиции, однако и украинцам — атаковать их", — пишет WSJ.

"В Луганской области российская армия роет окопы, укрепляет позиции вдоль всей линии фронта на этом участке, увеличивает численность своих военных, перебрасывает технику и боеприпасы. Но из-за этого теряет контроль над другими участками фронта на востоке Украины. В планировании военных операций Украина использует отчеты американской разведки, показывающие, где у российской армии слабые места", — пишет The New York Times.

Россияне атакуют мирных жителей из-за неудач на фронте / Фото: Associated Press

В освобождение Крыма в ближайшее время эксперты не верят. В то же время считают, что Украина продолжит осуществлять на оккупированном полуострове спецоперации вроде атаки на Керченский мост или взрывов на военной авиабазе возле Новофедоровки.

Источники в американских властях передали журналистам NYT разговор, который состоялся с неназванными представителями украинских властей. Они рассказали, что украинцы продолжат атаковать военные базы на полуострове, ведь тогда технику и людей оттуда не будут перебрасывать на другие участки фронта.

"Россияне стремятся захватить Бахмут уже несколько месяцев и несут огромные потери. Бахмут — это политическая цель Путина, потому что контроль над ним — еще один шаг к выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Все это свидетельствует об одном — в России политические намерения и амбиции до сих пор превалируют над военными размышлениями", — пишет WSJ.

Во вторжение со стороны Беларуси западные СМИ не верят. В первую очередь потому, что украинцы лучше подготовлены к такому сценарию, чем в феврале. Скорее всего, говорит в комментарии BBC израильский военный эксперт Дэвид Гендельман, россияне продолжат медленно продвигаться на разных участках фронта, как сейчас в Донецкой области.

"Война превращается в соревнования между западным и российским оборонно-промышленными комплексами. И каждая из сторон сталкивается с трудностями. В России критически сократились запасы артиллерийского оружия. Поэтому армия РФ упускает возможность проводить успешные наземные операции", — цитирует Bloomberg главу штаба обороны Великобритании Тони Радокина.

Однако запасы снарядов у россиян все еще огромны — утверждает глава разведывательного центра обороны Эстонии Марго Гросберг. В России около 10 миллионов артиллерийских снарядов, которые она может производить со скоростью 3,4 миллиона в год. Это, по его словам, позволит России продолжать войну еще, по крайней мере, год.

Интересная аналитика: Вторая военная зима: будут ли большие наступления и куда будут бить россияне — CNN

На главный вопрос – закончится ли война в этом году – ответа нет. BBC в своем обзоре приводит противоположные версии — от победы Украины весной 2023 года до того, что война будет продолжаться до конца 2023-го, а может быть, и дольше. Все будет зависеть от поддержки Запада, говорит в комментарии сотруднику отдела изучения войны Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта. Она поклонница версии, что война будет продолжаться до конца 2023 года. Перспективы, что Украина и Россия сядут за стол переговоров, призрачны. Для потенциального мирного соглашения необходимо, чтобы одна из сторон пошла на уступки. Потому все будет решаться на поле боя.

Россияне не жалеют ракет на обстрелы мирных городов / Фото: Associated Press

Боевые действия в Украине будут продолжаться в 2023 году. Такой прогноз предоставило британское издание Financial Times. По мнению авторов традиционного для этого СМИ "парада прогнозов", замораживание конфликта в нынешних условиях не удовлетворит ни Россию, ни Украину. В то же время, в следующем году президент Украины Владимир Зеленский будет ждать поставок современного западного оружия, а лидер РФ Владимир Путин будет пытаться перегруппировать свои вооруженные силы на фронте.

Варианты эскалации

Несмотря на все неудачи, у Путина еще не исчерпана возможность пойти на эскалацию в Украине и расколоть Запад. В военном отношении он может задействовать больше авиации, мобилизовать больше военнообязанных. Он может устроить диверсии на подводных газопроводах и линиях связи, начать более масштабные кибератаки, вмешиваться в работу спутников связи и активизировать кампании по дезинформации. Возможны нападения на суда, перевозящие зерно из Украины.

Что думают украинцы

Большинство украинцев, по данным опросов, несмотря на перспективу затяжной войны и регулярные воздушные атаки России, все равно не готовы к каким-либо уступкам, в том числе территориальным. Но за полтора года полномасштабной войны настроения относительно сроков ее завершения изменились кардинально: все больше украинцев склоняются к тому, что вооруженный конфликт будет длиться два года, а то и больше.

К началу лета и контрнаступлению ВСУ украинцы стали более оптимистично смотреть на ход войны: до 37% уменьшилась доля тех, кто ждет ее окончания за шесть-двенадцать месяцев.

В октябре прошлого года, по данным опросов, вообще не было украинцев, которые не верят в победу.

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