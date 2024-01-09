"Принимаются кадровые решения": глава комитета по вопросам нацбезопасности о скандальных случаях с ТЦК

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что отдельные нормы законопроекта № 10378 о мобилизации будут существенно изменены во время рассмотрения в парламенте. Финальное решение комитета по законопроекту планируют принять во вторник, 9 января.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Завитневич также прокомментировал случаи, когда представители ТЦК и СП (военнокоматов) хватают людей прямо на улице и принудительно везут в ТЦК.

"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с очень громкими названиями, до замены советских подходов по вопросам мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", — отметил он.

Александр Завитневич также добавил, что одним из шагов для исправления ситуации стало принятие закона о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) в марте 2021 года вместо военкоматов. Также было начато внедрение системы "Оберіг", предусматривающей переход к цифровому учету мобилизационного ресурса.

"Из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в Министерство обороны Украины", — резюмировал глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Напомним, Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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