Принудит ли Путина к переговорам предоставления Украине наступательного оружия: экс-командующий НАТО ответил

Владимир Путин. После короткой паузы США готовят новый, расширенный пакет военной помощи для Украины, включающий в себя современное вооружение и оборудование. / © Associated Press

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Отправка Украине наступательного американского вооружения может заставить президента-диктатора России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом заявил адмирал в отставке и бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис, пишет The Hill.

Он выразил надежду, что соглашение между США и НАТО о поставке оружия Украине "выйдет за пределы исключительно оборонительного оружия, такой как системы ПВО Patriot, которые украинцы остро нуждаются".

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"Я хотел бы, чтобы США предоставили больше ракет Harpoon для поражения Черноморского флота, больше HIMARS — ракетных систем залпового огня, способных бить вглубь российских позиций, больше наступательных киберсредств, и, возможно, еще несколько истребителей F-16. Все это мощные наступательные средства. стремимся", - сказал Ставридис.

Заметим, что сам Трамп заявил, что соглашения будут включать батареи противоракетной обороны Patriot. Впрочем, мало информации о том, какие другие системы вооружения позволит приобрести президент США и что будет приоритетным.

Как сообщалось, после короткой паузы США готовят новый, расширенный пакет военной помощи для Украины, включающий в себя современное вооружение и оборудование. Источники издания Axios сообщают, что новый пакет военной помощи Украине, вероятно, будет включать наступательное оружие, в частности, ракеты большой дальности.

Также Дональд Трамп заявил о заключении нового соглашения по поставке американского оружия странам НАТО и Украине. По его словам, США не получат прямых платежей за эти поставки.

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Президент заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран. По его словам, некоторые системы приедут «очень скоро, уже через несколько дней».

Дата публикации 12:05, 15.07.25 Количество просмотров 20 В Украину поступает невиданное до сих пор количество оружия! Чего и когда ожидать?