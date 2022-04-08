"Принудить Россию к миру": Зеленский рассказал о совместных европейских усилиях

Украинский президент отметил, что все большее число государств мира поддерживают необходимость расследования военных преступлений российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все большее число государств мира поддерживают необходимость полного и прозрачного расследования военных преступлений российских оккупантов в Украине.

Об этом он говорил во время обращения вечером в четверг, 7 апреля.

Украинский лидер напомнил, что в этот день обращался к парламентам и народам Греции и Кипра.

“Поблагодарил их за поддержку Украины и совместных европейских усилий, чтобы принудить Россию к миру. Призвал сделать еще большее для остановки войны. Призвал Грецию использовать свое влияние как часть Евросоюза для спасения Мариуполя. Призвал Кипр применить против России специальные меры. Такие как отмена "золотых паспортов" для россиян. А также блокировка яхт, блокировка других российских судов, которые находятся в водах Кипра”, — отметил Зеленский.

Также украинский президент рассказал о запланированном на пятницу, 8 апреля, обращении к парламенту и народу Финляндии.

Зеленский отметил, что все больше государств мира поддерживают необходимость полного и прозрачного расследования военных преступлений российских оккупантов в Украине и пообещал, что при такой поддержке “каждое убийство будет раскрыто, каждый из палачей будет найден, все, кто совершил изнасилование или мародерство, будут установлены ”.

По его словам, четким сигналом поддержки международного сообщества стало возвращение в Киев иностранных дипломатов. Он напомнил, что в украинской столице возобновили работу посольства Турции и Словении, вернулся посол Литвы.

"Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это нормальная работа посольств, это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица. Не губернский город России, а украинская столица", – подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского в конце 43-го дня войны

Напомним, Генассамблея ООН приостановила работу страны-агрессорки в Совете ООН по правам человека. Это произошло из-за постоянных нарушений прав человека в Украине российскими военными.

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