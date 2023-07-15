Принудительная доставка в ТЦК и СП полицией и сотрудниками ТЦК: адвокат объяснил, что следует знать

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что делать, если полиция сообщает, что вы находитесь в так называемых списках розыска военкомата.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, как нужно вести себя, когда к вам домой пришли полицейские, или вас где-то задерживают и пытаются доставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом Ростислав Кравец рассказал на своем YouTube канале.

Адвокат объяснил, что делать, если к вам пришла полиция и сообщает, что вы находитесь в каких-то "списках розыска военкомата":

На самом деле, эти списки не имеют ничего общего с законодательством и законодательным регулированием. Вы можете находиться в любом списке. Нахождение в этих списках – это нарушение ваших прав, потому что вы не давали права на обработку своих персональных данных или передачи информации третьим лицам. Вы не являетесь преступником, вы ничего не нарушили. Никаким судом не установлено нарушение вами законодательства, поэтому наличие таких списков – само по себе нарушение. О чем также можете сообщить представителям правоохранительных органов, которые приходят к вам якобы доставить в военкомат или задерживают на улице, на блокпосту, говоря, что вы есть в списках, и вам нужно проехать в военкомат. Вы можете спокойно отказаться от такого предложения путешествовать вместе с представителями Национальной полиции в военкомат. Вам ничего за это не будет.

Представителям Национальной полиции можете сообщить, что у вас, например, заключен договор с адвокатом, вы можете это сделать. Вы просите присутствия адвоката, также вы просите сообщить, чтобы они включили свои нагрудные камеры и сообщили вам о причинах вашего задержания. Если они сообщают, что вас разыскивает военкомат, можете сказать – хорошо, вы меня нашли, где вам расписаться, что я вас услышал, что меня разыскивает военкомат? Я пошел дальше по своим делам. А военкомат пусть дальше разыскивает. У представителей Национальной полиции нет права доставлять вас принудительно куда-нибудь, тем более в военкомат.

В случае если они не понимают, не хотят слушать вас, силой скручивают и доставляют в военкомат, желательно проконтролировать, чтобы их нагрудные камеры записывали, чтобы можно было этих представителей Нацполиции привлекать дальше к ответственности.

Если вас доставляют в военкомат, первое - нужно требовать следственно-оперативную группу, требовать дать право прибыть вашему адвокату, требовать звонок в ДБР относительно нарушения ваших прав как полицейскими, так и представителями военкомата.

Если вы не хотите проходить военно-врачебную комиссию – можете ее не проходить. Если кто-то будет подделывать какие-то подписи – это уголовно наказуемое деяние.

"Вы имеете право попросить родственников, чтобы они пошли в любой суд, в территориальной юрисдикции которого находится помещение, где вас держат, с просьбой немедленно доставить вас в суд, в соответствии со статьей 206 УПК по решению вопросов законности вашего содержания", — подытожил адвокат.

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