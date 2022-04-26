Принудительная "мобилизация", похищение людей и грабеж: какая ситуация на оккупированных территориях Запорожья

Принудительная "мобилизация", похищение людей и грабеж: какая ситуация на оккупированных территориях Запорожья

Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры Запорожской области, а на захваченных территориях региона проводят принудительную мобилизацию.

Россияне пытаются создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и тяжелой техники.

Об этом пишет Запорожская ОВА.

Принудительная "мобилизация"

К примеру, россияне полностью блокируют выезд из Мелитополя, чтобы провести так называемую "призывную кампанию". К тому же, мелитопольцам начали поступать СМС-сообщения от захватчиков, в которых требуют сообщать им о запланированной эвакуации мирного населения.

Фейки

Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что ВСУ якобы готовит массовые обстрелы и убийства гражданского населения именно во время эвакуации.

Коллаборанты

Захватчики продолжают развешивать свои знамена на административных зданиях временно захваченных ими территорий. Так произошло в Васильевке. На здании городского совета россияне заменили флаг Украины триколором, а украинских чиновников склоняют к сотрудничеству.

Местные жители утверждают, что оккупанты назначили своего "мэра" — Наталию Романиченко.

Новый коллаборант нашелся и временно оккупированной Михайловке Васильевского района – Иван Сушко стал исполняющим обязанности главы оккупационной администрации поселка.

Грабежи и репрессии

По информации местных жителей, захватчики ходят по домам, ищут оружие и участников АТО/ООС, забирают из жилищ ценные вещи и строительные материалы, угоняют автомобили и используют их в личных целях.

Россияне снимают постановочное видео, на котором жители Михайловки якобы добровольно сдают оружие как акт демилитаризации.

Тех, кто проявляет украинскую позицию на оккупированных территориях, похищают и вывозят в неизвестном направлении. Среди мирного населения при этом находятся предатели, доносящиеся на своих знакомых.

Во временно оккупированном Энергодаре сотрудники ФСБ проводят проводить фильтрационные мероприятия.

По факту обстрела села Каменское, в результате которого погибли три человека, работавшие на огороде, было открыто уголовное производство.

Напомним, что в Запорожье россияне обстреливают украинскими ракетами, которые были им переданы в 90-х под гарантии безопасности.

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