Принудительная мобилизация в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир (видео)

Пленный житель Донецка рассказал, как оккупанты продолжают силовую мобилизацию.

Служба безопасности Украины опубликовала видео, где пленник из Донецка рассказывает, как россияне принудительно отправляют мужчин на войну против Украины.

По его словам, мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

"Состоялась блокада, всех мужчин не выпускали. И пошла мобилизация. Закрытый поезд, выхода нет, полностью заблокирован. Более двух суток. Ни петлиц, ни шевронов, вообще ничего, ни военного билета", — говорит пленный.

По его словам, мобилизованным издавали форму старого образца, которая скорее напоминала робу.

Пленный говорит, что он не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров.

Напомним, Россия от имени СБУ рассылает украинцам новые вирусные сообщения.

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