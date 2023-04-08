Принудительная отправка в военкомат просто с улицы: юрист объяснил права мужчин

Представители военкомата не могут задерживать и принудительно везти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) мужчин призывного возраста при первом вручении повестки. Такие действия возможны только тогда, когда военнообязанному уже выписывали повестку раньше и он не явился по ней в центр комплектования.

Об этом "РБК-Украина" рассказал юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

"Если вам просто вручают повестку, то в этом случае задерживать и принудительно доставлять в территориальный центр комплектования вас не могут. Такими полномочиями военкомат не наделен", — подчеркнул эксперт.

Исключением является только лицо, которое не явилось по вызову по повестке ранее, и военкомат подал специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого полиция может задержать и доставить человека в военкомат для составления постановления.

"Процедура такая: мужчина получил повестку и не явился по ней в установленное время. Тогда представитель территориального центра комплектования может вынести постановление – документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 гривен (правонарушение совершенное в условиях военного положения)", – пояснил юрисконсульт.

Такое постановление должно быть вынесено в личном присутствии человека, в отношении которого это дело рассматривают.

"В случае неявки ТЦК присылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать. Полиция, уже имея это сообщение, задерживает личность и доставляет в ТЦК – именно с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа. То есть задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил медицинскую комиссию и также по другим основаниям, не имеют права. Это закреплено в законодательстве", – объясняет Антон Маринич.

Кроме представителей Нацполиции, задерживать могут специальные патрули, которые работают ночью. Они имеют такое право, если человек нарушил комендантский час.

Напомним, юрист рассказал, как правильно вести себя во время вручения повестки.

Читайте также: