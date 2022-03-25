"Принудительный вывоз женщин, пожилых людей и детей в Россию – это не иначе, чем захват заложников" — Арестович

Арестович подчеркнул, что Россия нарушает все принципы международного права.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что принудительный вывоз украинцев на территорию России – это нарушение всех принципов международного права.
Он сравнил подобные действия России с нацистской Германией и гастарбайтерами, передает 24 канал.
"Там их дальнейшая судьба очень похожа на ту, которую нацистская Германия предлагала нашим гастарбайтерам. Их в России ставят на учет принудительного труда", — сказал Алексей Арестович.
Он также подчеркнул, что Россия будет отвечать за свои преступления в Международном уголовном суде, в украинских – так же.
Напомним, часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в Россию.
Читайте также: