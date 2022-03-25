"Принудительный вывоз женщин, пожилых людей и детей в Россию – это не иначе, чем захват заложников" — Арестович

"Принудительный вывоз женщин, пожилых людей и детей в Россию – это не иначе, чем захват заложников" — Арестович

Арестович подчеркнул, что Россия нарушает все принципы международного права.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что принудительный вывоз украинцев на территорию России – это нарушение всех принципов международного права.

Он сравнил подобные действия России с нацистской Германией и гастарбайтерами, передает 24 канал.

"Там их дальнейшая судьба очень похожа на ту, которую нацистская Германия предлагала нашим гастарбайтерам. Их в России ставят на учет принудительного труда", — сказал Алексей Арестович.

Он также подчеркнул, что Россия будет отвечать за свои преступления в Международном уголовном суде, в украинских – так же.

Напомним, часть жителей Левобережного района Мариуполя насильно вывозят в Россию.

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