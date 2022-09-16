Приняли важные решения по деоккупации Украины: Зеленский снова собрал на совещание главных военных и силовиков

В пятницу, 15 сентября, украинский президент Владимир Зеленский снова провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

На заседании присутствовали главные военные и силовики, чтобы обсудить дальнейшие шаги контрнаступления и перечень вооружений, необходимый для успешной спецоперации.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

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В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, в.и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Также к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении сил обороны и актуализировали перечень вооружений, необходимых для продолжения операции по освобождению украинских земель", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти вся Харьковская область деоккупирована от врага. Зеленский назвал это "беспрецедентным движением наших воинов".

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