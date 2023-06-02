Приняли за российских добровольцев: на Белгородщине войска РФ уничтожили автомобиль с гражданскими

Как минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии.

Войска России в Белгородской области РФ в борьбе против "диверсантов" не считаются с гражданским населением. У села Новая Таволжанка они уничтожили машину "Рено" с гражданскими, приняв ее за машину с добровольцами легиона. В результате погибли как минимум два человека.

Этот инцидент является прямым следствием непрофессионализма путинской армии.

Об этом сообщили в Telegram легиону "Свобода России".

В сообщении говорится, что в окрестностях Новой Таволжанки продолжаются активные бои. Огнем из артиллерии россияне накрывают любые точки, где фиксируют передвижение легионеров и РДК, даже несмотря на гражданских. Среди легионеров также есть раненые, отметили в сообщении.

"Но свобода приобретается кровью. Все раненые уже доставлены в больницу", – отметили в легионе.

Легионеры настоятельно рекомендуют мирным жителям не покидать укрытия и ждать окончания боевых действий в своем районе.

"Мы принесем домой мир! Россия будет свободной!" – подчеркнули добровольцы.

Напомним, 1 июня российские добровольцы заявили о второй фазе "освобождения" Белгородской области. Бойцы РДК и легиона "Свобода России" снова зашли на территорию Белгородской области РФ. По информации РДК, сейчас идет бой за Шебекино. В ГУР заявили, что в боях участвуют исключительно российские граждане.

Между тем, в Белгороде местные жители заметили движение российской техники, которая направлялась в сторону украинской границы.

Читайте также: