Приняли за российских добровольцев: на Белгородщине войска РФ уничтожили автомобиль с гражданскими

Как минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии.
Войска России в Белгородской области РФ в борьбе против "диверсантов" не считаются с гражданским населением. У села Новая Таволжанка они уничтожили машину "Рено" с гражданскими, приняв ее за машину с добровольцами легиона. В результате погибли как минимум два человека.
Этот инцидент является прямым следствием непрофессионализма путинской армии.
Об этом сообщили в Telegram легиону "Свобода России".
В сообщении говорится, что в окрестностях Новой Таволжанки продолжаются активные бои. Огнем из артиллерии россияне накрывают любые точки, где фиксируют передвижение легионеров и РДК, даже несмотря на гражданских. Среди легионеров также есть раненые, отметили в сообщении.
"Но свобода приобретается кровью. Все раненые уже доставлены в больницу", – отметили в легионе.
Легионеры настоятельно рекомендуют мирным жителям не покидать укрытия и ждать окончания боевых действий в своем районе.
"Мы принесем домой мир! Россия будет свободной!" – подчеркнули добровольцы.
Напомним, 1 июня российские добровольцы заявили о второй фазе "освобождения" Белгородской области. Бойцы РДК и легиона "Свобода России" снова зашли на территорию Белгородской области РФ. По информации РДК, сейчас идет бой за Шебекино. В ГУР заявили, что в боях участвуют исключительно российские граждане.
Между тем, в Белгороде местные жители заметили движение российской техники, которая направлялась в сторону украинской границы.
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