Принять предложение оккупантов — это подписать смертный приговор: Зеленский отреагировал на попытки создания "ХНР"

На экстренном заседании Херсонского областного совета 44 депутата приняли решение в пользу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытки оккупантов создать на территории Херсонской области так называемую "ХНР" и организовать комитеты, которые действуют вопреки народному волеизъявлению.

Об этой ситуации он говорил в своем обращении в ночь на 13 марта.

По словам президента, на территории Херсонской области оккупанты пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик: "шантажируют местных руководителей, давят на депутатов, ищут кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР."

Такое образование он назвал мертворожденным, как и "ДНР" и "ЛНР", поскольку люди ежедневно выходят на протесты, чтобы заявить, что они хотят жить в Украине.

Также он отреагировал на создание так называемых комитетов, действующих "против законной власти на нашей земле и вопреки воле людей".

“Хочу сказать некоторым деятелям, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами. Хочу сказать, что если кто-то из них соблазнился вдруг предложения от оккупантов, вы подписываете себе приговор. Приговор — последовать за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать”, — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что состоялось экстренное заседание Херсонского областного совета, на котором 44 депутата приняли решение, что Херсонщина — это Украина, и никаким псевдореспубликам там не место.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты, похитившие городского голову Ивана Федорова, назначили нового "мэра". Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.

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