Приняты определенные решения, которые мы скоро увидим: Зеленский о заседании Ставки верховного главнокомандующего

Присутствовали руководители сектора обороны и безопасности: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Уже второе на этой неделе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечерней сводке.

"Присутствовали, как всегда, руководители сектора обороны, безопасности: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов, другие. Докладывали командующие оперативными направлениями Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы", — сказал он.

Президент отметил, что приняты и определенные решения.

"Я думаю, мы их все увидим", – добавил он.

Зеленский также сообщил, что были рассмотрены вопросы обеспечения украинских военных, всесторонней поддержки Вооруженных сил Украины.

Напомним, в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и почти рота личного состава. Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерли от полученных ранений.

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

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