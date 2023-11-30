"Приоритетная мишень": как ВСУ охотятся на российские установки РЭБ

Средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых россияне пытаются прослушивать или глушить переговоры ВСУ, сбивать с курса высокоточное западное оружие и дроны стали одной из приоритетных целей украинской армии. И ВСУ становятся все более успешными в этой борьбе.

Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что в Сети увеличивается видео уничтожения российских установок "Поле-21", которые оккупанты размещают на крышах зданий, чтобы заглушить GPS-сигнал для ракет. Это приоритетная мишень для украинских операторов дронов.

"Понимая важность этого вида оружия, россияне отчитываются, что нарастили производство новых установок РЭБ в разы. В то же время ВСУ меняют сам подход к радиоэлектронной борьбе, ориентируясь не на количество, а на точность своих установок", — пишет издание.

Например, Украина работает над системами дистанционного управления РЭБ, чтобы те мешали работе только российского оружия — российские устройства пока создают электронные препятствия для всех, в том числе и для своих войск.

В целом, сообщает CNN со ссылкой на западных аналитиков, российско-украинская война дала понять, каким важным компонентом противостояния становится радиоэлектронная борьба. Поэтому западные производители оружия активно работают над тем, чтобы их продукция была менее уязвимой, и тоже активно разрабатывают новые виды установок РЭБ.

Что такое РЭБ: особенности и назначение

Радиоэлектронная борьба – это разновидность вооруженной борьбы, которая осуществляет радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления врага для усложнения его работы и передачи данных. РЭБ является видом боевого обеспечения.

То есть РЭБ – совокупность согласованных действий военных сил по защите собственных РЭС и систем управления войсками и оружием от применяемой противником радиоэлектронной разведки и ведения контррадиоэлектронного противодействия.

А также помогает получать информацию о местонахождении радиоэлектронных средств (РЭЗ), системах управления войсками и оружии противника.

Основная цель РЭБ: дезорганизация управления войсками врага, снижение эффективности его радиоэлектронной разведки и использование оружия и боевой техники, а также обеспечение устойчивости работы собственных систем и средств управления войсками.

Какие средства РЭБ есть у РФ

По словам эксперта Александра Коваленко, у РФ есть несколько типов комплексов РЭБ. К примеру, это автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель". Также РФ часто использует комплекс радиоэлектронных помех и подавление РБ-301Б "Борисоглебск-2". Также враг часто использует интересный комплекс РБ-341В "Леер-3".

Кроме этого, у россиян есть комплекс "Красуха-2". Это российская система радиоэлектронного противодействия, предназначенная для противодействия воздушным разведывательным системам.

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