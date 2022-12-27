Приоритетные пункты на Луганском направлении: военный эксперт рассказал об общей деоккупации

Группировка россиян может оказаться в кольце.

Города Кременная, Сватово сейчас в приоритете, когда речь идет о всеобщей деоккупации Луганщины.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Одновременное продвижение и из района Кременной, и из района Сватового фактически создают условия для оперативного оцепления российского угрожения, что сосредоточено в конгломерате крупных городов: Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасная", — отметил эксперт.

Он добавил, что по разным оценкам, там могут оказаться в окружении 15-30 тысяч личного состава россиян.

"Перерезаются пути снабжения. И группировки оказываются в кольце. Тогда в ВСУ отпадает потребность в штурме городской застройки Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Попасной. Нет нужды в лобовых штурмах этих городов", — добавил Дмитрий Снегирев.

Сейчас в госпиталях в Луганской области лечат до 600 оккупантов.

Добавим, что сбежавший из российской армии дезертир расстрелял полицейских из пулемета в РФ.

Между тем, пропагандистские росСМИ удалили интервью оккупанта, который рассказал о хороших условиях в украинском плену.

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