Приоритеты на ракеты, а не на людей: Маляр рассказала о трудностях в РФ с финансированием войны

В Российской Федерации сложно финансировать войну против Украины. Вражеской армии не хватает надлежащего обеспечения в форме и снаряжении. Впрочем, агрессорка ставит в приоритеты не человеческую жизнь, а количество ракет.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, армия РФ не обеспечена достаточным количеством зимней формы и снаряжения. У Москвы сложно с финансированием, но у России еще есть ресурсы.

"Все равно им этого ресурса не хватает для надлежащего обеспечения личного состава. Они приоритеты ставят на ракеты, а не на людей. Потому что у них людей, ресурса, они считают, пожалуй, достаточно. Мы видим после того, как они бросают людей в бой, как выставляют заградительные отряды. Они вообще не считаются с человеческой жизнью, эти вещи деморализуют их войско, этот факт есть", — сказала Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что Россия не отказалась от своих целей. Кремль ее интересует контроль над всем государством.

Напомним, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 650 российских военных. Таким образом, на 2 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 90 090 человек. Данные уточняются.

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