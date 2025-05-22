Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев

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У врага нет ресурсов, чтобы двинуться в сторону Межевой — поселка в Синельниковском районе Днепропетровской области и создать большой плацдарм на территории Днепропетровщины. В то же время у россиян есть определенные приоритеты, связанные с полной оккупацией Донецкой области.

Об этом бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире " Радио NV ".

По словам эксречника, у россиян нет ресурсов для создания крупного плацдарма в случае захода на территорию Днепропетровской области. Они все силы и средства будут сосредоточивать для полной оккупации Донбасса.

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«Юго-западнее Покровска продолжаются ожесточенные боевые действия. Враг сосредотачивает свои усилия, в первую очередь для того, чтобы создать западные тиски оперативного полуокружения Покровской и Мирноградской городской агломерации. Это для врага очень важно», — подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что пересечение админграницы между Донецкой и Днепропетровской областями принципиальных изменений на этом участке фронта врагу не принесет, ведь у него нет ресурсов, чтобы двинуться в сторону Межевой в Днепропетровской области, чтобы создать там большой плацдарм.

В то же время, по словам эксперта, прозрачность поля боя составляет 10-20 км, а значит, если враг даже зайдет на кусок расстояния, все логистические маршруты будут под контролем украинской армии.

По его мнению, у россиян есть определенные приоритеты, которые связаны с полной оккупацией Донецкой области. Они должны создать максимально удобные условия для атаки на определенных рубежах и участках.

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«В таких условиях надеяться, что мы сможем устоять, стоит. Стоит хотя бы потому, что все движения вражеской армии четко читаются в украинском Генеральном штабе, и прилагаются соответствующие усилия, опрокидываются дополнительные ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию на этом участке фронта», - сказал Селезнев.

Какие силы имеет враг на Донбассе

По словам Селезнева, 640 тыс. личного состава россиян является большим количеством. У врага есть приоритетные направления — городская агломерация Донбасса, которая включает Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, а также Покровск и находящиеся рядом с ним населенные пункты.

Эксперт подчеркнул, что враг будет атаковать с целью реализации этих планов. По его словам, динамика боеприкосновений у Покровска и Мирнограда впечатляет. Кроме того, он проанализировал ситуацию у города Константиновка.

Не имея возможности атаковать Константиновку от Торецка из-за стойкой обороны украинских защитников, россияне ударили на таком участке фронта, где это было неожиданно. Перед этим ударом захватчики совершили определенные приготовления во время так называемого 30-часового перемирия на Пасху.

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«Наши Силы обороны видели эти приготовления, но имели приказ от высшего военного и политического руководства действовать исключительно зеркально. Россияне на этом участке фронта в течение 30 часов не стреляли, но осуществляли приготовление — подвозили дополнительные силы и средства, штурмовые отряды, а затем, как сплыло Пасхальное перемирие, атаковали. Атаковали достаточно эффективно. Они прорвали нашу оборону. Они взяли под контроль часть трассы, соединяющей Мирноград и Константиновку», - подчеркнул Селезнев.

Российская армия хочет создать тиски для окружения Мирнограда с востока

Сейчас кафиры пытаются расширить контроль над этим участком. Враг одномоментно действует в двух направлениях — часть его сил атакует с юго-запада Константиновку, а другие силы пытаются создать тиски для окружения Мирнограда с востока, говорит эксперт.

«Довольно кризисная ситуация. Дальнейшее развитие этой ситуации на этом участке фронта будет определяться чисто и исключительно ресурсными возможностями. Если мы сможем найти достаточно возможностей, чтобы заблокировать продвижение российской армии, мы можем увидеть стагнацию на этом участке фронта. Если враг будет продолжать перебрасывать дополнительные силы и средства на этот участок фронта, я не думаю, что мы будем слышать об этом хорошие новости», — сказал Селезнев.

Напомним, ранее уже говорилось о том, что российские солдаты наступают на Мирноград . РФ также превращает город в руины.

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